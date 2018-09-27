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حوادث

ضبط 20 قضية بمحطات المترو والقطارات خلال 24 ساعة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنّت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات أمنية لمواجهة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 20 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و1996 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

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