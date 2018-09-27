ضبط 20 قضية بمحطات المترو والقطارات خلال 24 ساعة

شنّت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات أمنية لمواجهة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.



