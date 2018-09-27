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خبير تسويق سياسي: السيسي جعل مصر كما يجب أن تكون شامخة أمام العالم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
أكد الدكتور محمد عمارة، خبير التسويق السياسي، أن فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت بجانب حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 أبرزت حفاوة استقبال ترامب للرئيس مقارنة لوفود تركيا وقطر وإيران تلك الثلاثي الذي أراد لمصر الشر، فبعد أن استعادت مصر عافيتها كان هذا هو حجمهم الطبيعي بعد كشفهم أمام العالم.

وقال "عمارة"، فى بيان صحفى له، إن كلمة الرئيس كانت بمثابة رسائل قوية من رئيس قوي لدولة قوية، حيث استعرض الرئيس ملف الدولة الفلسطينية طبقًا للسياسة الثابتة لمصر وموقفها الثابت من هذه القضية بأن القدس عاصمة لفلسطين، إضافةً إلى قوة الرئيس في التأكيد بأن مصر لم ولن تنسى كل من وقف ضدها وتآمر عليها ومول الإرهاب والإرهابيين.

واختتم بأن موقف العالم من مصر والشغف على استرضاء مصر والتعاون معها ما هو إلا ثمار جهد وتعب دام لأكثر من خمس سنوات واسترجاع لمكانة مصر الدولية وهزيمة جزء كبير من مخططات الشر التي كانت تحاك لنا ونظرة احترام وتقدير من دول العالم إلى مصر.

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