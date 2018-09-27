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حوادث

شرطة التموين تضبط 1006 قضايا بالمحافظات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1006 قضايا تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية"، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

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