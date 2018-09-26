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أحمد موسي : إضاءة الأهرامات وأبو الهول أثناء إلقاء كلمة السيسي بنيويورك غدا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
قال الإعلامي أحمد موسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة غدا في اجتماع رفيع المستوي بنيويورك، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء .

وأضاف أحمد موسي عبر برنامجه "علي مسئوليتي "،المذاع علي فضائية "صدي البلد "، أنه اثناء إلقاء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم إضاءة الأهرامات وأبو الهول.

وأكد أن ذلك الإجراء يتم أثناء انعقاد هذا الاجتماع، وإضاءة المعالم الحضارية الخاصة بكل رئيس دولة أثناء إلقاء كلمته.

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