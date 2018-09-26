بعد تحقيقها 1.5 مليار جنيه خسائر في 4 سنوات.. وزير قطاع الأعمال لـ صدى البلد: إغلاق القومية للأسمنت نهائى ومضاعفة حقوق العمال.. تقرير المكتب الاستنشاري أوصى بإغلاق الشركة والتشكيك فيه مرفوض

إدعاءات تقرير الاستشارى لم يعرض على ممثلي العمال بالشركة غير صحيح

تعويض عمال الشركة عند الإغلاق مباشرة بضعف ما نص عليه قانون العمل

الـدولـة حـريـصة عـلى إدارة مواردهـا ولا يمكن تبديد الأمـوال في كيانـات خـاسـرة

قرار التصفية تأخر 5 سنوات بسـبب مراعاة للبعـد الاجـتمـاعي

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