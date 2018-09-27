برلماني يطالب الحكومة بفتح المصانع المغلقة وإعادة هيكلة القطاع العام

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إننا نحتاج إلى إجراءات واضحة من الحكومة بشأن فتح المصانع المغلقة وإعادة هيكلة شركات القطاع العام فى مصر.





وأكد "السيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا فى حاجة إلى أن تعود الأيدى العاملة فى المصانع مرة أخرى، وأن تعود مصانع القطاع العام للعمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المصانع إذا عادت للعمل سيكون المنتج أفضل ويكون هناك فائض للتصدير وستوفر عملة صعبة ويقلل من الاستيراد.





وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجنة من المقرر أن تجتمع خلال دور الانعقاد الرابع لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة.