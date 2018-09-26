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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة ربع نقطة للمرة الثالثة في 2018

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
أ ش أ
قررت لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة القياسي للبنك للمرة الثالثة في هذا العام بنسبة 0.25% ليصل إلى نطاق 2% إلى 2.25% ، بعد أن كانت قد وصلت إلى 2% في يونيو الماضي، وذكر أغلب الأعضاء أنهم يتوقعون ارتفاعا آخر قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان نشر على موقع "ماركت ووتش" المعني بالشأن الاقتصادي العالمي، أنه سيبدأ في مرحلة ما في تقييم كيفية تأثير ارتفاع سعر الفائدة على الاقتصاد.

وأظهر بيان مجلس الاحتياطي أن 12 مسؤولا يتوقعون زيادة معدل الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة في ديسمبر المقبل، بزيادة ثمانية مسؤولين عن التوقعات الأخيرة في شهر يونيو الماضي.

واستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في توقع ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في العام القادم وزيادة أخرى في عام 2020، كما أصدر المجلس توقعات اقتصادية جديدة أظهرت أن معدل البطالة سيبدأ في الارتفاع في عام 2021، كما ينخفض معدل النمو الاقتصادي تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة من معدل سنوي 3.1% هذا العام إلى معدل 1.8% في عام 2020 و2021.

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة في اجتماع شهري مارس ويونيو الماضيين.

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