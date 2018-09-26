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أخبار البلد

برغش: أغلب الثروة الحيوانية في مصر بيد صغار المربين.. وهذا سبب المشكلة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:24 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن مشكلة الثروة الحيوانية في مصر، تكمن في أن نسبة من 85 إلى 90% من صغار المربين يمتلك 3 مواش على أقصى تقدير والباقي يسيطر عليه كبار المربين.

وأضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك عددا من المشكلات تواجه صغار المربين وهو التعرف على الهوية والسلالات في الأبقار والجواميس أو الجمال، مشيرا إلى أنه يجب معرفة البلد التي نشأت منها والأمراض التي يمكن أن تصيب المواشي وطريقة العلاج وكل ما يخص تلك السلالات.

وتابع الفلاح الفصيح أن على وزارة الزراعة أن تقدم الدعم الكامل للفلاح المصري متسائلا: هل سوف يتحمل الفلاح تكاليف إصدار تلك البطاقة وهل سوف يتم توفير الأمصال بما يتناسب مع ظروف الفلاح؟.

يذكر أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أكدت خلال تصريحات إعلامية أن الوزارة تعمل على استخراج بطاقات للحيوانات لأنها لا تملك قاعدة بيانات حقيقية .

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