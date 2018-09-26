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رياضة

الأندية والقنوات تتفق على إبقاء توقيت المباريات في اجتماع المحترفين الإماراتي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
ملك موسي
عقدت لجنة دوري المحترفين الإماراتي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع شركات الأندية المحترفة في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي. 

ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة وحضره ممثلو الأندية المحترفة والقنوات الناقلة أصحاب الحقوق وممثلو وسائل الإعلام.

وناقش الاجتماع المقترحات المطروحة بشأن تغيير توقيت مباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين، وعرض فريق عمل اللجنة مقترحين بديلين لمواعيد المباريات مع شرح الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بكل مقترح. 

وبعد النقاش مع الأندية والقنوات، تم الاتفاق على الإبقاء على الوضع الحالي الذي يعتبر الأنسب من الناحية اللوجيستية والتنظيمية، حيث إن تغيير أوقات المباريات سيحدث تعارضًا مع مواقيت الصلاة، وتأخير عودة الفرق والجماهير لساعات متأخرة من الليل في المباريات الخارجية، فيما سجل العين تحفظه على المواعيد مقترحا الفترة المسائية.

وعلى صعيد القنوات المالكة للحقوق، فقد وافق ممثلو قناة دبي الرياضية على استمرار الوضع الحالي، وأكد ممثلو قناة أبوظبي الرياضية عدم ممانعتهم، مع طرحهم اقتراحًا بأن تنطلق المباراة الأولى في السادسة والنصف مساء، والثانية في التاسعة مساء وذلك في حال تم إجراء تعديلات على المواعيد.

أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين أن اللجنة مستعدة دائما لسماع كافة الأطراف وأخذ آرائهم في المقترحات المطروحة، مضيفًا: "الجدول الحالي لم يتم اعتماده إلا بعد التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة بما فيها الأندية والاتحاد، وعلى الرغم من ذلك دعونا الأندية والقنوات التلفزيونية والإعلام إلى هذا الاجتماع لتقريب وجهات النظر ومناقشة أي خلل في الجدول الحالي ووضع الآلية الأمثل لتصحيحه إن وجد".

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