ضاحي خلفان ساخرا من الدوحة: قطر كانت أزمة.. والآن ليس لها لازمة

سخر ضاحي خلفان مدير شرطة دبي السابق، من دولة قطر خلال تواجدها في جلسة مجلس الأمن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الشهير تويتر.



وغرد خلفان:" كانت قطر في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أزمة...بعد مضي هذا الوقت أصبح ليس لقطر لازمة".



وأضاف :" إلى أبناء دول التحالف العربي.. لا داعي للحديث عن قطر لعدم الاهمية ، تجاهلوا قطر يا أبناء دول التحالف العربي...جدا جدا..جدا صغيرة".



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي لحضور جلسة مجلس الأمن .



