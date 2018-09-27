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برلمان

موازنة البرلمان تناقش قانون الجمارك دور الانعقاد الرابع

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:36 ص
النائب عصام الفقى
النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تناقش خلال دور الانعقاد الرابع قانون الجمارك.

وأشار "الفقى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قانون الجمارك سيساهم فى تشجيع الناتج المحلى والصناعة المحلية والعمالة المصرية، مؤكدًا أن هذا القانون يساهم فى تنمية الصناعية ويخلق فرص عمل.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أننا نستورد المنتجات من الخارج، ثم نجد أنها صناعة مصرية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية لتقليل الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات.

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