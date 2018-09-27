تراب الماس يقترب من تحقيق 29.5 مليون جنيه

حقق فيلم "تراب الماس"، إجمالى إيرادات بلغت 29 مليونًا و365 ألفًا و618 جنيهًا بعد 5 أسابيع عرضًا.





فيلم "تراب الماس" من بطولة آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وشيرين رضا وإياد نصار وبيومى فؤاد وعزت العلايلى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



