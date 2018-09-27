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برلمان

نائب: سنناقش تعديلات قانون الضريبة العقارية دور الانعقاد الرابع

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:04 ص
النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلال دور الانعقاد الرابع تعديلات قانون الضريبة العقارية.

وأشار "عمر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الهدف من تعديلات قانون الضريبة العقارية هو تخفيف الأعباء على المواطنين، وحل المشاكل التى ظهرت فى تطبيق القانون، مؤكدًا أن إقرار هذه التعديلات سيهدأ من الثورة على هذا القانون.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه من المقرر أن يحضر اجتماع اللجنة لمناقشة هذه التعديلات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

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