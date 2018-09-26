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سلامة: خطاب الرئيس بالأمم المتحدة عكس رؤية مصر الثابتة بشأن قضايا العالم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس، إن خطاب الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عكس رؤية مصر الثابتة أمام العالم بشأن كل القضايا المهمة دوليا.

وأضاف سلامة في تصريحات أثناء لقائه مع الإعلامي" أحمد موسي"، ببرنامج "على مسئوليتي " المذاع عبر فضائية "صدى البلد "، أن الخطاب المصري أحادي ولا يعاني الازدواجية، مضيفا أن الأمم المتحدة، قامت على نظام دولي لم يعد موجودا الآن.

وأوضح أن مشروعات إصلاح الأمم المتحدة اصطدمت برغبات القوى الكبرى، مشيرا إلى استخدام الدول العظمي الأمم المتحدة كوسيلة لتمرير مشروعات قوانين تخدم أهدافها .

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