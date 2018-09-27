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أخبار البلد

الصوت والضوء تضيء الأهرامات وأبو الهول احتفالا باليوم العالمي للسياحة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
تضيء شركة مصر للصوت والضوء، اليوم، الخميس، الأهرامات وأبو الهول لمدة ساعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة كمشاركة للعالم كله الاحتفال بهذه المبادرة العالمية.

يأتى ذلك بدعم من الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة، وفي إطار المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية.

وصرح سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، بأنه بالتعاون مع وزارة السياحة، تضيء الشركة الأهرامات وأبو الهول، مؤكدا أنه لطالما شاركت الشركة العالم الاحتفال بتلك المناسبات بإضاءة إحدى عجائب الدنيا السبعة.

وأضاف سعد أن هذه الإضاءة تهدف إلى الترويج السياحي والتعريف بأهم المزارات السياحية والأماكن الأثرية في مصر.

يذكر أن الصوت والضوء أضاء الأهرامات في مناسبات عدة، منها اليوم العالمي للمرأة، واختيار مصر راعيا إقليميا لكأس العالم، واليوم العالمي للقلب، واليوم العالمي للفتاة.

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