أنيسة حسونة: السرطان يرفض صداقتي ويجاهرنى بالعداوة



يذكر أن أنيسة كانت واحدة من المنتصرين على مرض السرطان، ولكن يبدو أن كفة المنتصر تترنح ولا نملك سوى الدعاء من الله بالشفاء.





غردت عضو مجلس النواب أنيسة حسونة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة الشهير تويتر ، تعلن فيها عن تحديها لمرض السرطان مؤكدة أنها تمر الآن بظروف صعبة وشاقة مع المرض.وقالت أنيسة :" أخبرتني إحدي الطبيبات انني يجب أن أتقبل السرطان كصديق لن يفارقني وأنفذ اوامره وقد فعلت ذلك لعامين ولكنه يرفض عرض الصداقة ويجاهرنى بالعداوة".