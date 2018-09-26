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مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:53 م
مؤتمر البحيرة يناقش
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب
جمالات الدمنهورى
ناقشت أمانة حزب المؤتمر بالبحيرة  إعادة تنظيم الحزب وعرض خطة العمل خلال الفترة القادمة وكيفية التواصل مع المواطنين فى كافة المطالبات وحل جميع المعوقات والسلبيات وتلبية احتياجاتهم.

وأكد، أحمد خالد أمين تنظيم الحزب، خلال اجتماع اليوم، أن حزب المؤتمر يقوم بإعداد خطة بأسلوب جديدة لانتشاره بالشارع وعلى أن الكوادر الحزبية من جميع فئاته بالمحافظة من مرأة وشباب وقيادة ونواب مستعدة لتجنب جميع المشكلات التى تواجه المواطنين بمحافظة البحيرة .

واوضح النائب سامح السايح، عضو المجلس الرئاسى والمكتب السياسى لدعم مصر، أن ما تم عرضه من خطط عمل اللجان من قبل قيادات امانة المحافظة وامناء مراكز من سبل الوصول للحلول الاسرع لتلبية خدامات وطلبات المواطنين وانتشار اسم الحزب له دور مهم على انشاء كيان حزبى قوى بالمحافظ.

وأكد نزيه العسكرى، أمين الحزب بمحافظة البحيرة، أن دور امانة الحزب خلال الفترة القادمة سيشهد تطورًا كاملا وانتشار اسم الحزب وتعريف برامج واهدافه بجميع مراكز المحافظة، مشددا علي التواصل مع أعضاء الحزب يوميا بمقر الرئيسي الانتهاء من المرحلة الأولي بالتشكيلات الجديدة التي ستنتهي الاسبوع المقبل، مشيرا الى أنه يعمل حاليا علي إعادة تشكيل الامانات الحزبية بالمدن والمراكز، تمهيدًا لتشكيل هيئة المكتب بالمحافظة.
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور
مؤتمر البحيرة يناقش إعادة تنظيم الحزب وكيفية التواصل مع المواطنين.. صور

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