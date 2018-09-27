يوسف الشريف يقترب من 9 ملايين جنيه في بني آدم

وصلت إيرادات فيلم "بني آدم" للفنان يوسف الشريف لـ8 ملايين و627 ألفًا و98 جنيهًا.





ويشهد فيلم "بني آدم" في أحداثه صراعًا دمويًا بين "آدم"، المجرم، الذى يجسده الشريف، والعقيد ممدوح الشهاوى، الذى يجسده النجم أحمد رزق، وتطالب الجهات الأمنية القبض على "آدم" لارتكابه جرائم كبيرة فى حق المجتمع وبعض الأشخاص.



