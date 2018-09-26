Nokia 7.1 Plus يظهر للمرة الأولى..صور

نشر موقع "جي اس ام آرينا" أول صور حقيقة مسربة للهاتف Nokia 7.1 Plus، أحدث ابداعات الشركة الفنلندية بعد عودتها بقوة للاسواق بنظام أندرويد بالكامل.



تم تسريب صور الهاتف من داخل احد المصانع التابعة للشركة فى الصين، قبل الحدث الرسمي لإطلاقه فى 4 أكتوبر المقبل، وظهر الهاتف فى لونين النحاسي الداكن والسيلفر.



يتضح من الصور ان كاميرا الهاتف مزودة بـ 2 مستشعر للكاميرا، مع فلاش قوي من نوع LED، وأسفلها لوجو NOKIA الشهير مكتوب بشكل أفقي.

