استجابة لـ صدى البلد.. إجراءات حاسمة من محافظة الجيزة لحماية مجمع مدارس بشتيل من القمامة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ خطوات عاجلة لحل مشكلة تراكم القمامة، وحل مشكلة المخلفات في شارع مجمع المدارس بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة.



وأكد مصدر مسئول في محافظة الجيزة، أنه تم توجيه مديرية الطرق بالجيزة بتمهيد الشارع بالكامل صباح غد الخميس بالجريدر، وسرعة الانتهاء من تبليط الشارع بالكامل بالانترلوك وفقا للخطة الاستثمارية للعام 2018/2019.



واكد المصدر أنه تم وضع موانع مروريه علي مداخل الشارع من الجهتين حتي يمكن تحقيق ذلك في الفترات المقرره للمشاهد، مضيفا انه تم وضع لافته علي مدخل الشارع من الجهتين تحدد مواعيد تخصيص الشارع للماره فقط من السادسه صباحا حتي السادسة مساء للحد من تكدس التكاتك وسيارات النقل والملاكي اثناء اليوم الدراسي للحد من الحوادث و الازدحام بالمنطقة وتحمل اللافتات العباره نأسف للازعاج بمنطقة عمل الشارع المخصص للماره فقط حتي الانتهاء من التطوير.



واوضح انه تم وضع مجموعة صناديق لتجميع المخلفات والقمامة في نهاية الشارع علي ارض املاك دوله للعمل علي رفعها بسهولة بالمكبس دوريا و يوميا، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بوضع القمامة والمخلفات في تلك الصناديق للحفاظ على نظافة المنطقة.



جاء ذلك استجابة لما نشر بموقع صدى البلد الإخباري، بعنوان "تلال القمامة تحاصر مجمع المدارس ببشتيل"... والذي أرسل فيه عدد من أهالى منطقة بشتيل استغاثة عبر الخدمة التى يخصصها موقع "صدى البلد" لشكاوى وهموم القراء، بشكوى يتضرر فيها من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بشارع مجمع المدارس ببشتيل.