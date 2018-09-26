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فن

ياسمين رئيس تنافس بفيلمين فى مهرجان الفيلم العربى بهولندا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلنت إدارة مهرجان الفيلم العربي بهولندا، اختيار فيلم "الشيخ جاكسون" للمخرج عمرو سلامة، ليكون فيلم افتتاح دورته المقبلة يوم 5 أكتوبر المقبل، وتختتم الفعاليات 7 أكتوبر، بعرض فيلم "بلاش تبوسني" للمخرج أحمد عامر والذى تقوم ببطولته ياسمين رئيس.

ويعرض من مصر فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، في 7 أكتوبر، ويقوم ببطولة عدد من الوجوه الجديدة.

ويعرض المهرجان هذا العام ، أفلام "حتى آخر الزمان" للمخرجة الجزائرية ياسمين شويح، و"الجاهلية" للمخرج المغربي هشام العسري، و"الجمعية" لمخرجة اللبنانية ريم صالح، و"يوم ببيروت" للمخرج اللبنانى نديم ثابت، و"البحث عن أم كلثوم" للمخرجة شيرين نيشات، والذى تشارك فى بطولته ياسمين رئيس وبذلك تنافس ياسمين رئيس بفيلمين فى المهرجان.

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