مصر تسحب بساط السياحة من تحت أقدام كرواتيا

بعدما استفادت كرواتيا من عزوف السياح عن السفر إلى بعض الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، ما عمل على ازدهار السياحة لديها خلال السنوات الماضية مدفوعا بالمخاوف الأمنية. لكن يبدو أن مصر قررت استرداد ما تركته لكرواتيا.



نشر موقع "Business New Europe"،تقريرا جاء به أن عودة الاستقرار الأمني إلى مصر تسببت في زيادة عدد السياح القادمين إليها في مقابل انخفاض في أعداد السياح لدى كرواتيا.



وأضاف أن هذه أخبار سيئة للغاية، حيث إن كرواتيا هو أكبر اقتصاد يعتمد على السياحة في العالم، حيث بلغت نسبة مساهمة السياحة في إجمالي الناتج العام إلى 25% في 2017، وأن واحدة من كل 10 وظائف في البلاد لها علاقة بالسياحة.



ووصل الأمر إلى درجة أن كرواتيا بدأت تشكو من السياحة المفرطة، وخاصة في مدينة دوبروفنيك، التي كانت إحدى المواقع التي صورت بها أحداث مسلسل "لعبة العروش-Game of thrones"، ما كان سببا في اكتظاظ المدينة بالسياح.



وأشار إلى أن الأمور أصبحت مختلفة هذا العام، حيث أصبح ما يقرب من 200 الف سرير فندقي فارغا.



وتابع أن في البداية كان الانخفاض في عدد السائحين طفيفا بنسبة 0.5%، حتى ارتفع في يونيو الماضي ليصل إلى 3.2%.



وتقول التقارير إن انخفاض عدد السائحين لدى كرواتيا، قابله ارتفاع في نسبة السائحين لدى مصر، حيث قفزت إيرادات السياحة بنسبة 77٪ في النصف الأول من العام ، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 41٪.



وكشف مسئول لم يكشف عن اسمه لرويترز. في السابق ، عن أن السياح كانوا يتجنبون الذهاب لمصر بعد الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 ، وسقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ أكتوبر 2015. لكن استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومصر هذا العام.



ولفت التقرير إلى أن تونس استعادت السياح الأوروبيين هذا العام بعد الهجوم الإرهابي في متحف باردو ومقتل العشرات في أحد شواطئ مدينة سوسة.



كما ساعد هبوط الليرة التركية في زيادة أعداد السياح بعدما ابتعدوا عن زيارتها بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وأزمة اللاجئين.