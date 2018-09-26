محافظ المنوفية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث سبل التعاون

اجتمع مساء اليوم، اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، بأعضاء مجلس النواب على مستوى مدن ومراكز المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمناقشة المشكلات التي تعاني منها المحافظة بشكل عام.





وأكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة مع وضع المقترحات والرؤى الجادة للمشكلات التي تعاني منها المحافظة.





استمع المحافظ، في بداية الاجتماع، من أعضاء مجلس النواب إلي المشكلات التي تواجه المنوفية التي تتمثل في العجز الشديد بالمدرسين والأطباء ومشروعات الصرف الصحي المتوقفة وكذا تردي أوضاع بعض الطرق ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف التي تعوق الطرق ومشكلات المقالب العشوائية للقمامة بمنوف وتلا وقويسنا وأيضًا مشكلات عدم إلتزام التكاتك بخطوط السير المقرر لها.





أكد محافظ المنوفية أنه يقوم بالجولات الميدانية علي المدارس والمستشفيات للتأكد من إنتظام سير العملية التعليمة والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، مشيرًا الى أنه أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بتفعيل بروتوكول مع كلية الطب جامعة المنوفية للإستفادة من عدد أطبائها وأيضًا كلف رئيس الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي بعمل حصر لكافة مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بالمحافظة والعرض علية لبحث سبل تنفيذها .





كما أوضح محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من حصر كافة الطرق الداخلية التي تحتاج إلي صيانة بنطاق المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق الداخلية للمحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال طريق شبين الكوم طملاي خلال شهرين مما يعزز مناخ الإستثمار بالمحافظة.





وأثنى أعضاء مجلس النواب على ما يؤديه محافظ المنوفية من جهود في النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن مؤكدين دعمهم الكامل للمحافظ والجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة في كل القطاعات.



