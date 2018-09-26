الأهلي يدرس فكرة السجل الذهبي للمشاركين في التصويت على مشروع اللائحة

ناقشت اللجنة المركزية لإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعها، الأربعاء، ضرورة استمرار أعراف الأهلي فيما يتعلق بتدوين أسماء أعضاء الجمعية العمومية، الذين سيشاركون في التصويت على اللائحة ٢٨ من سبتمبر الجاري، في سجل ذهبي؛ إيمانًا من النادي بأهمية مشاركتهم- أيًا كان رأيهم- وحرصهم على المشاركة في حدث تاريخي، هدفه الحفاظ على حقوقهم وعلى كيان الأهلي.



وتعكف اللجنة على دراسة كيفية تخليد أسماء الأعضاء المشاركين في التصويت، بحيث تنتمي هذه الأسماء إلى "السجل الذهبي" لمن شاركوا في "دستور"الأهلي.