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رياضة

ليفربول ضد تشيلسي.. هازارد يتقدم للبلوز بالهدف الثانى

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
محمد سمير
تقدم تشيلسى على مضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى تجمع بينهما باستاد انفيلد في إطار منافسات الدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

واحرز هازارد هدف تشيلسى الثانى فى الدقيقة 85 من تسديدة قوية بعدما قام بمراوغة لاعبى ليفربول بمهارة عالية.

وسجل ايمرسون هدف التعادل لتشيلسى فى الدقيقة 79 من عمر الشوط الثانى عن طريق رأسية قوية سكنت شباك حارس ليفربول.

واحرز ستوريدج هدف ليفربول الاول فى الدقيقة 59 بتسديدة قوية بعد متابعته للكرة التى تصدى لها كاباييرو بعد تسديدة مانى الصاروخية .

ونجح تشيلسى فى فرض سيطرته على الشوط الاول ولكن دون جدوى واضاع لاعبوه العديد من الفرص برعونة شديدة فى ظل استسلام لاعبى ليفربول للضغط من قبل لاعبى البلوز.

وحاول ليفربول العودة الى المباراة ولكن اضاع نابى كيتا فرصة احراز الهدف الاول من اخطر فرص اللقاء بعد تسديدة قوية تصدى لها كاباييرو حارس مرمى تشيلسي.

ويغيب اللاعب الدولى محمد صلاح عن التشكيلة الاساسية للفريق لاول مرة خلال الموسم الحالي، ويلعب فى الخط الامامي كل من ستوريدج وماني وشاكيري ويجلس الفرعون المصرى على دكة البدلاء.

ويدخل فريق ليفربول بتلك المباراة، وهو يسعى إلى تحقيق فوزه الثامن على التوالي في جميع المسابقات التي شارك بها منذ بداية الموسم، خاصة وأنه حقق الفوز في 7 مباريات بالدوري ومباراة وحيدة بدوري أبطال أوروبا.

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