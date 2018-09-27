أفلام موسم الأضحى تحقق 6 ملايين جنيه إيرادات خلال الأسبوع

قال الموزع محمود الدفراوي، إن أفلام موسم عيد الأضحى حققت إيرادات هذا الأسبوع وصلت إلى 6 ملايين جنيه و144 ألف جنيه.





ونافست فى موسم عيد الأضحى، 7 أفلام سينمائية، وهي كالتالي:





1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.





2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.





3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.





4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.





5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.





6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.



