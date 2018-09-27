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فن

أفلام موسم الأضحى تحقق 6 ملايين جنيه إيرادات خلال الأسبوع

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:16 ص
صدى البلد
سمر سعد
قال الموزع محمود الدفراوي، إن أفلام موسم عيد الأضحى حققت إيرادات هذا الأسبوع وصلت إلى 6 ملايين جنيه و144 ألف جنيه.

ونافست فى موسم عيد الأضحى، 7 أفلام سينمائية، وهي كالتالي:

1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.

2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.

3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.

4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.

5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.

6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.

7- "تراب الماس" للمخرج مروان حامد وبطولة آسر ياسين ومنة شلبى.

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