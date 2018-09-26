الحكومة تنفق 211.85 مليار جنيه على الأجور في 11 شهرا

أنفقت الحكومة 211.85 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2018/2017 الماضي على مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، من إجمالي الإنفاق العام لتلك الموازنة، مقارنة بـ 190.3 مليار بنفس الفترة من العام السابق له بفارق زيادة بلغ 21.55 مليار جنيه.



وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية أنه تم إنفاق 971.9 مليار جنيه كمصروفات عامة للموازنة خلال الـ11 شهرا الأولى للعام المالي السابق ومقارنة بـ787.12 مليار في الفترة من يوليو حتي مايو من العام قبل الماضي.



ورفعت الحكومة من الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بتلك الموازنة إلي 248.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي السابق ومقارنة بـ 179.7 مليار بنفس الفترة المناظرة، فيما تم تخصيص مبلغ 75.3 مليار جنيه بمصروفات الاستثمارات الحكومية مقارنة بـ 61.2 مليار جنيه في الفترة من مايو حتي يوليو 2017/2016.