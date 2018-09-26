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رياضة

المغربي نبيل الزهر يدخل تاريخ العرب من بوابة برشلونة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
أحرز اللاعب المغربي نبيل الزهر، الهدف الثالث في مسيرته أمام برشلونة الإسباني، خلال مباراة فريقه ليجانيس أمام البارسا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، التي انتهت بهزيمة الفريق الكتالوني بنتيجة 1-2.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن برشلونة بات أكثر نادٍ يسجل الزهر أهدافًا في مرماه خلال مسيرته بالتساوي مع إسبانيول.

كما بات الزهر أكثر لاعب عربي يسجل أهدافًا في شباك الفريق الكتالوني، خلال 11 مباراة خاضها أمام البارسا.

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