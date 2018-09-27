حركة المطار.. 4 رحلات جوية تقلع متأخرة عن موعد تشغيلها.. رئيس مصلحة الجمارك يعود من تونس.. وقائد البحرية الإرتري يصل القاهرة في زيارة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

رئيس مصلحة الجمارك يصل القاهرة عائدا من تونس قائد البحرية الارتري في القاهرة





ينشر موقع "صدى البلد" حركة المطار اليومية، لمتابعي حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، الذي شهد مساء الأربعاء، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.





قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجزائرية 4039 المتجهة إلى الجزائر تأخرت على موعد إقلاعها لمدة ساعتين، إضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 583 المتجهة إلى فرانكفورت لمدة ساعة ونصف وذلك بسبب أعمال الصيانة.





وأضافت المصادر، أن رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط 309 المتجهة إلى بيروت تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة ساعة ونصف ، كما تأخرت رحلة خطوط طيران نسما 110 المتجهة إلى حائل لمدة 3 ساعات وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.





ووصل إلى القاهرة، ليلة أمس، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والوفد المرافق له عائدين من تونس عقب حضور الإجتماع السابع للجنة الجمركية المصرية التونسية المشتركة و التى تمت خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر 2018 .





وتهدف الإجتماعات لتعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والتونسى في المسائل الجمركية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.





وتم خلال الإجتماع مناقشة إتفاقية سبل المساعدة الإدارية المتبادلة وكذا بحث سبل التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والإطلاع علي تجربة المشغل الاقتصادي المعتمد وتجربة الربط الالكتروني وتبادل المعلومات والمنفذ الواحد في البلدين وتنسيق مواقف البلدين علي الصعيدين الإقليمي والدولي .





وتكون الوفد المصرى خلال الاجتماعات من ناهد على رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركي وعلى جلال مدير إدارة بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك.





ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة فجر اليوم الخميس، قائد البحرية الإرترية اللواء حمد كاريكاري، في زيارة لمصر، يلتقي خلالها عدد من المسئولين.



