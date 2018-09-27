حملات مرورية على الطرق لمنع التكدسات في الفترة الصباحية

كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، الخدمات المرورية؛ لتسيير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للمرور على المدارس، وعمل حرم آمن حولها.





كما تكثف الإدارة العامة للمرور، التواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة؛ حفاظا على سلامتهم، كما تدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية؛ لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق المراقبة بالكاميرات.



