برلماني يعد مشروع قانون ينظم الحصول على القروض والمنح الخارجية

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه يسعى لإعداد مشروع قانون ينظم عملية الحصول على القروض والمنح التى تتم من الخارج، مشيرا إلى أن الدين الخارجي وصلت قيمته إلى 90 مليار دولار.



وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزارة الاستثمار تعطى قروضا للوزارات ولا تستغلها، الأمر الذى يتسبب فى وجود فوائد على القروض لعدم استغلالها، ويزود الدين الخارجى والتضخم ووجود عجز فى الموازنة العامة.



وتابع: "سبق وأن طالبنا الدكتورة غادة والى، وزيرة الاستثمار، بتحديد المستفيد من القروض والعوائد على الدولة، على أن تتم معاقبة المقصر بشأن ذلك".

