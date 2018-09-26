فالنسيا يتقدم على سيلتا فيجو بهدف نظيف في الشوط الأول .. فيديو

أنهى فريق فالنسيا الشوط الأول بالتقدم على سيلتا فيجو بهدف وحيد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد ميستايا فى إطار الجولة السادسة بدورى الليجا الإسبانى.



سجل هدف فالنسيا الوحيد ميشي باتشواي فى الدقيقة 25.



ونجح فريق فالنسيا فى فرض شخصيته على مجريات اللقاء وشن هجمات متتالية على مرمى سيلتا فيجو وسجل هدفا أول فى مرمى المنافس فيما اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة لتهديد مرمى اياغو اسباس.