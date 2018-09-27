القنصل الصيني بالإسكندرية: مصر تلعب دورا فريدا في تعزيز التعاون بين بكين وأفريقيا



جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ69 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية مساء اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، وقناصل الدول العربية والأوروبية.



ولفتت ينج إلي زيارة الرئيس السيسي إلى الصين مؤخرا؛ حيث اتفق الجانبان علي تعزيز التعاون العملي في كل المجالات ووقعا العديد من الاتفاقيات، مؤكدة أن الجانبين شريكان مهمان في مبادرة "حزام واحد .. طريق واحد"-والتي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013 بهدف تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 دولة- مما يدعم التعاون بينهما في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية الشاملة.



كما أوضحت أن الصين تنتهج سياسية الإصلاح والانفتاح على العالم، فهي تساهم بأكثر من ٣٠٪من معدل الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الصين تؤيد التعددية وتشجع العولمة الاقتصادية وتشارك بنشاط في تعزيز إصلاح نظام الحكم العالمي وبناء علاقات دولية جديدة.

قالت قنصل عام الصين بالإسكندرية جاو لي ينج، أن بلاده تؤمن بأن مصر ستلعب دورا فريدا في تعزيز التعاون الودي بين الصين وأفريقيا بشكل سريع؛ فهي ستتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي في العام المقبل.وأكدت أن الصداقة بين الصين ومصر ترجع إلى تاريخ طويل، لافتة في الوقت ذاته إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الصيني تشي جين بينج، أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، مما أدي إلي زخم غير مسبوق في تطور العلاقات، على حد وصفها.