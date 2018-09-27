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ملفات

الداخلية تقتحم المنطقة الجبلية بالسحر والجمال بالإسماعيلية.. ضبط عصابة ترويج المواد المخدرة وبحوزتهم 12 كيلو حشيش ونصف كيلو هيروين ..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:09 ص
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
- الداخلية توجه حملة مكبرة للمنطقة الجبلية بالسحر والجمال 
- ضبط 6 عناصر إجرامية قبل ترويجهم للمواد المخدرة 
- العثور على مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة المتهمين
- المتهمون يعترفون باعتزامهم ترويج المواد المخدرة على عملائهم


تابعت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافة المخدرات نشاط بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة يتخذون من المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الإسماعيلية/القاهرة الصحراوى بالكيلو 57 والمعروفة بإسم "السحر والجمال" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتبين رصدهم كلٍ من حسن.ض.ح – مواليد 1967 – عاطل (مسجل شقى خطر مخدرات ، وسبق إتهامه فى قضيتى مخدرات ) و ضيف الله.ح.ض – مواليد 1991 – عاطل عبدالرحمن.ح.ض – مواليد 1998 – عاطل وأحمد.ح.ض – مواليد 1998 – عاطل، مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء ومحمد.ض.ح – مواليد 1970 – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء والمدعو/لويفى.ر.س – مواليد 1982 – عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء ( سبق إتهامه فى قضية سرقة ) .

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام، والأمن المركزى" ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم استهداف تلك العناصر حال تواجدهم بالمنطقة الصحراوية المشار إليها.

وتمكنت الحملة من ضبطهم جميعًا وبحوزتهم ( 2 ) إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت ( 500 جرام ) و ( 125 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 12,500 كيلو جرام ) و بندقية آلية عيار 7,62x39مم ، و ( 3 ) خزن لذات السلاح، و ( 5 ) طلقات نارية من ذات العيار و مبلغ مالى ، و ( 7 ) هواتف محمولة و ( 3 ) دراجات نارية بدون لوحات معدنية ، وكشاف ليلى .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام الدراجات النارية فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
الداخلية تقتحم المنطقة الجبلية بالسحر والجمال بالإسماعيلية.. ضبط عصابة ترويج المواد المخدرة وبحوزتهم 12 كيلو حشيش ونصف كيلو هيروين ..صور
الداخلية تقتحم المنطقة الجبلية بالسحر والجمال بالإسماعيلية.. ضبط عصابة ترويج المواد المخدرة وبحوزتهم 12 كيلو حشيش ونصف كيلو هيروين ..صور

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