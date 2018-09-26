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منوعات

شاهد.. حديث الملكة رانيا عن المرأة فى الأمم المتحدة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للصور الشهير إنستجرام ، صورة لها برفقة بعض النساء بعد إلقائها كلمتها اليوم بالأمم المتحدة .

قالت الملكة رانيا في كلمتها :" التمكين معدي ، أراه ينير وجوه شاباتنا و هو ما أسميه تأثير الدومينو العكسي فعندما ترفع امرأة بدورها سترفع أخريات معها اللاتي سيرفعن نساء أكثر " ..

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سافر يوم الجمعة الماضية للولايات المتحدة لحضور جلسة مجلس الأمن .
شاهد.. حديث الملكة رانيا عن المرأة فى الأمم المتحدة
شاهد.. حديث الملكة رانيا عن المرأة فى الأمم المتحدة

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