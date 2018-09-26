شاهد.. حديث الملكة رانيا عن المرأة فى الأمم المتحدة

نشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للصور الشهير إنستجرام ، صورة لها برفقة بعض النساء بعد إلقائها كلمتها اليوم بالأمم المتحدة .



قالت الملكة رانيا في كلمتها :" التمكين معدي ، أراه ينير وجوه شاباتنا و هو ما أسميه تأثير الدومينو العكسي فعندما ترفع امرأة بدورها سترفع أخريات معها اللاتي سيرفعن نساء أكثر " ..



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سافر يوم الجمعة الماضية للولايات المتحدة لحضور جلسة مجلس الأمن .