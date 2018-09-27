وزير سوداني يؤكد الالتزام بتذليل جميع العوائق أمام التكامل الاقتصادي مع مصر

أكد وزير النقل والطرق والجسور السوداني، حاتم السر، الالتزام بتذليل كافة العوائق التي تقف أمام التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان.



وأشاد السر، خلال الاحتفال الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية السودانية لتكريم سفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت، بمناسبة انتهاء فترة عمله- بجهود شلتوت، وقال إنه يعتبر حمامة السلام بين البلدين بإرساء قواعد متينة للعلاقات، موجها له الشكر على جهوده المقدرة التي بذلها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة التي قضاها بالسودان.



وكشف السر عن إرساء قواعد متينة بين البلدين، والعمل على أساس تكاملي وليس تنافسيا للامتداد في أسواق القارة الأفريقية، من خلال المنتجات الزراعية والصناعية بالاستفادة من الخبرة المصرية والعمل على عدم تصدير موارد الدولتين للخارج كمواد خام.



وأشاد الوزير بجهود اتحادات أصحاب العمل والقطاع الخاص الوطني في ترسيخ العلاقة التجارية والاقتصادية بين مصر والسودان، من خلال العمل التنفيذي والتجاري والاستثمارات، منوها لقرار الحكومة المصرية باستيراد اللحوم المذبوحة من السودان فقط، وقال إنه يعتبر ترجمه حقيقية لموجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للخرطوم مؤخرا .



وأكد السر، الالتزام بتوجيهات الرئيس عمر البشير، بشأن تطوير العلاقات مع مصر، منوها بأن ذلك سيكون له أثر واضح في تذليل كافة العوائق للعمل الاستثماري والتجاري والاقتصادي بين البلدين.



من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، التي شهدت الاحتفال، إنها من خلال زيارتها لعدد من مزارع الإنتاج الحيواني بالسودان، رأت أنها شهدت نقلة نوعية في التحسين الوراثي، مشيدة بتطور خدمات الحجر الصحي البيطري الذي تصدر من خلاله المواشي لمصر وتطوير النظم الصحية فيه، لافتة إلى زيادة عدد المحاجر البيطرية من 8 إلى 21 محجرا بين البلدين.



ودعت محرز، المستثمرين المصريين، لزيادة التعاون مع السودان، مؤكدة قرار الحكومة المصرية باستيراد اللحوم المذبوحة من السودان فقط، إنما يدل على إرادة قيادة البلدين في تطوير هذه العلاقة وزيادة التبادل التجاري بينهما.



وأعربت نائب الوزير عن أملها في أن يزيد التبادل الزراعي بين البلدين، مؤكدة الاستعداد لحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين فيما يخص التقاوي، ودعم مصر للسودان في هذا المجال.