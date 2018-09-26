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أخبار البلد

‎ منظمة النرويج تكرم رئيس الوطنية المتحدة بجنيف

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:06 م
صدى البلد
أماني نوار
كرم الدكتور طارق عنان، مدير منظمة النرويج، محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش حضور الدورة الـ39 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن هذا التكريم هو لحسن تعامل المنظمة في إعلاء قيم حقوق الإنسان.

ومن ناحيته، قال محمد عبد النعيم إن هذا التكريم هو وسام للمنظمة المتحدة، وإشادة من منظمة نرويجية، مشيرا إلي أنه تم منحه درجة سفير شرفي للمنظمة معتمدة من الخارجية النرويجية ووزارة العدل النرويجية.

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