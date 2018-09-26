خبير طاقة يوضح جهود مصر لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة.. فيديو

قال الدكتور ماهر عبد العزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، أن دول العالم تتخذ عدة إجراءات في مجال الطاقة لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغيرات المناخية منها تقليص الانبعاثات من استخراج الوقود الأحفوري.



وأكد"عزيز" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن مصر بذلت مجهودا كبيرا فى مجال الطاقة للتحول من حرق المازوت إلى حرق الغاز الطبيعى، لأنه أقل كثيرا فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.



وتابع"عزيز" أن مصر تتحول إلى الاعتماد على الوقود الأقل فى محتوى الكربون وتحسين كفاءة الطاقة ،إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من استراتيجيتها الطموحة لإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة التى لا يصدر عنها أى انبعاث مطلقا محل الوقود الأحفوري.



