أبوالغيط: إيران تفتخر بتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.. فيديو

قال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إيران تفتخر بتدخلاتها فى شؤون الدول الأخرى، وأن إيران تعمل على إثارة المشكلات للدول.



وأضاف أبو الغيط خلال حواره على قناة سكاى نيوز أن خطورة الاتفاق النووي يعطيهم السماح لمدة 15 سنة ولكن قد يحاولوا بعد هذه المدة أن يعاودوا المحاولة، وأكد أن تقييد تصرفات إيران شرط لبقاء الاتفاق النووي.



وأشار إلى أن بعض العرب وهم معلومين لدى بالاسم تصرفوا بأداء ربما اتصف بالتسرع وذلك بتنحية سوريا عن مقعدها فى الجامعة العربية.