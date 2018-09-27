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أخبار البلد

قاضي قضاة فلسطين: تجديد الخطاب الديني يجب أن يواكب تطورات القضية الفلسطينية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:15 ص
الدكتور محمود الهباش،
الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس محمود عباس
مــحـــمــــد مــجــــدي
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس محمود عباس، للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، وقاضي قضاة فلسطين، إن تجديد الخطاب الديني يجب أن يعتمد على عنصرين أساسيين، العنصر الأول هو الالتزام بالثوابت، فهناك ثوابت عقائدية وثوابت إيمانية دينية لا تجديد فيها.

وأضاف "الهباش"، في حوار خاص لـ"صدى البلد"، ينشر لاحقا، كما أن هناك تغيرات حياتية يجب أن يواكبها الخطاب الديني وهذا ما ندعو إليه؛ إذ إن تطوير الخطاب الديني يجب أن يواكب تطورات القضية الفلسطينية لتكون دائما في صدارة وعي النشء الإسلامي والعربي.

وأوضح أن بالتأكيد فإن القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم، القضية المركزية في العالم، فهي القضية التي تغشل بال العالم، ويجب أن يعمل الخطاب الديني الرشيد على مواكبة هذه القضية وتقديم رؤية متكاملة عن الدين والحياة والسياسة والدولة عن العلاقة مع الآخر عن المرأة عن الشباب، عن العلاقة مع الآخر رؤية تنطلق من الإسلام وتلتزم بثوابت الإسلام وفي الوقت نفسه تواكب متغيرات العصر.

قاضي قضاة فلسطين: تجديد الخطاب الديني يجب أن يواكب تطورات القضية الفلسطينية
قاضي قضاة فلسطين: تجديد الخطاب الديني يجب أن يواكب تطورات القضية الفلسطينية
قاضي قضاة فلسطين: تجديد الخطاب الديني يجب أن يواكب تطورات القضية الفلسطينية

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