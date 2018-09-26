نائب: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة استراتيجية حاسمة لحل مشكلات العالم

وصف النائب عصام عبد الله بركات عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، والتي وجه فيها مجموعة من الرسائل العاجلة للمجتمع الدولي بأنها تمثل استراتيجية واضحة وحاسمة لحل جميع المشكلات والأزمات الدولية والاقليمية التى تواجه العالم وفى مقدمتها مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود وانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين.





وقال "بركات " فى بيان له إن كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية حول مختلف المشكلات والأزمات التي تواجهه، وخاصة ضرورة التكاتف في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الأمن والسلام على مستوى العالم، وكذلك ضرورة إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية على اساس مقررات الشرعية الدولية وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطينى كاملا فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وأضاف النائب عصام عبد الله بركات أن تأكيد الرئيس أيضا على أن مصر أطلقت العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتي تستهدف القضاء على الإرهاب ودحره نهائيًا انما يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية ووزنها التاريخي ودورها الرائد في مكافحة الإرهاب والتصدي لجرائمه والقضاء عليه في المنطقة وعلى مستوى العالم وحتى يعلم العالم كله ان مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى حاربت الارهاب والارهابيين نيابة عن العالم كله ونجحت فى هذه المهمة الصعبة بفضل تكاتف شعبها العظيم والتفافه حول قيادته الحكيمة والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.



