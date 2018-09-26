ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة استراتيجية حاسمة لحل مشكلات العالم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:32 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
فريدة محمد
وصف النائب عصام عبد الله بركات عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، والتي وجه فيها مجموعة من الرسائل العاجلة للمجتمع الدولي بأنها تمثل استراتيجية واضحة وحاسمة لحل جميع المشكلات والأزمات الدولية والاقليمية التى تواجه العالم وفى مقدمتها مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود وانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقال "بركات " فى بيان له إن كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية حول مختلف المشكلات والأزمات التي تواجهه، وخاصة ضرورة التكاتف في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الأمن والسلام على مستوى العالم، وكذلك ضرورة إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية على اساس مقررات الشرعية الدولية وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطينى كاملا فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف النائب عصام عبد الله بركات أن تأكيد الرئيس أيضا على أن مصر أطلقت العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتي تستهدف القضاء على الإرهاب ودحره نهائيًا انما يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية ووزنها التاريخي ودورها الرائد في مكافحة الإرهاب والتصدي لجرائمه والقضاء عليه في المنطقة وعلى مستوى العالم وحتى يعلم العالم كله ان مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى حاربت الارهاب والارهابيين نيابة عن العالم كله ونجحت فى هذه المهمة الصعبة بفضل تكاتف شعبها العظيم والتفافه حول قيادته الحكيمة والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.

مؤكدا أن الأخذ برؤية الرئيس وتحقيق التعاون الدولي الجاد والفعّال سوف يخلص العالم من شرور وويلات الإرهاب الأسود الذي يهدد الجميع دون استثناء ويحقق السلام الشامل والعادل بمنطقة الشرق الاوسط والعالم كله.

ترشيحاتنا

علاء ميهوب يكشف مصير مؤمن زكريا من التجديد للأهلي.. فيديو

سيف زاهر رئيسا للجنة الرياضية بحزب مستقبل وطن

التوأم رانيا ونورهان منصور تخطفان الأضواء على السجادة الحمراء بالجونة.. صور

ثروت سويلم يكشف عن ملعب مواجهة الأهلي مع وفاق سطيف وعدد الجماهير

عرض أغلى حذاء نسائي في العالم للبيع مقابل 17 مليون دولار .. فيديو

شاهد .. رئيس الوزراء يستقل قطار 982 الإسبانى إلى قنا..صور

ميلانيا ترامب تزور مصر في أول مهمة رسمية للسيدة الأولى

كاف يستقر علي بديل الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسى.. فيديو وصور

وزير قطاع الأعمال لـ صدي البلد : إغلاق القومية للأسمنت نهائى ومضاعفة حقوق العمال

النني يخطف أنظار جماهير آرسنال بمهارة رائعة أمام برينتفورد

أحمد عيد عبدالملك يحقق رقما قياسيا فى الدورى ويتخطى الخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

فيديو

تطوير العشوائيات: جار تطوير 244 منطقة عشوائية من أصل 351
إشبيلية يضرب ريال مدريد بثلاثية نظيفة فى ليلة سقوط الكبار.. فيديو
تقنية الـ VAR تلغى هدف مودريتش للريال بمرمى إشبيلية
خبير طاقة يوضح جهود مصر لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة.. فيديو
ملخص وأهداف مباراة أرسنال وبرينتفورد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟