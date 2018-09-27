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الأرصاد: طقس اليوم حار مثير للأتربة والرمال يصاحبها أمطار

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الخميس، ولمدة 24 ساعة قادمة، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفًا ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد، تكون متوسطة الشدة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة أيضا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

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