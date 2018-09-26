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أخبار العالم

واشنطن تعلن استعدادها لفرض عقوبات على شخصيات مقربة من الرئيس الروسي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:10 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الولايات المتحدة أكدت استعدادها لفرض المزيد من العقوبات على الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا "واصلت روسيا نشاطها الخبيث" على الساحة الدولية.

وجاء هذا التصريح على لسان مساعد وزير المالية الأمريكي، مارشال بيلينجسلي، الذي يشرف على عمل قسم الاستخبارات المالية ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة، إذ قال اليوم الأربعاء: "قررنا أن جوهر السلوك الروسي الخبيث غير مقبول، وسوف نكبد الدائرة المقربة من الرئيس بوتين تكاليف وعواقب باهظة".

وأضاف خلال جلسة لإحدى للجان المالية في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي: "أعتقد أنهم (السلطات الروسية) توصلوا إلى إدراك أننا عازمون بجدية على ذلك وسنتصرف بحزم إذا استمر سلوكهم الخبيث".

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن مختلف الإجراءات التقييدية ضد روسيا غير كافية لا يمكن أن تكون "وسيلة وحيدة" لردعها.

ورأى بيلينجسلي أن "نطاق ومدى خباثة نشاط روسيا يفوقان بكثير الأنشطة المماثلة لدول أخرى، وبالتالي يجب أن تتكامل أدوات أخرى مع العقوبات لحماية مصالح أمننا القومي في مواجهة العدوان الروسي، أو الترويج لها على نحو الأكثر فعالية".

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