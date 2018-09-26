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رياضة

جدل حول بقاء زين الدين زيدان فى لندن عقب حفل الأفضل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:11 م
زيدان
زيدان
محمد رشاد
أثار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، الكثير من الجدل بتواجده حتى الآن في العاصمة البريطانية لندن، عقب حضوره حفل الفيفا، يوم الإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الفرنسي "المرشح الأول لخلافة جوزيه مورينيو، في تدريب مانشستر يونايتد، رغم الدعم الذي يتلقاه البرتغالي من إدارة الشياطين الحمر حتى الآن".

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مقربة من نادي مانشستر يونايتد، أكدت أن الرئيس التنفيذي إد وودوارد، يضع الفرنسي خيارا أول لخلافة مورينيو.

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