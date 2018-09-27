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أخبار البلد

الكاثوليكية تنظم مهرجان خليك فرحان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:17 ص
صدى البلد
مايكل سمير
تنظم خدمة فرح وعطاء، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، يوم السبت 6 أكتوبر المقبل، مهرجانًا بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الموافق الأول من أكتوبر من كل عام، عنوان "خليك فرحان" بكنيسة السيدة العذراء سلطانة المعادي، وذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

الجدير بالذكر هو أن مهرجان "خليك فرحان" هو مهرجان سنوي ويقام بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن ويتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والروحية والترفيهية، بجانب أنه يمثل فرصة لاكتشاف المواهب لدى كبار السن والعمل على تنميتها، وعلى هامش المهرجان يقام معرض يتم فيه عرض منتجات كبار السن لتشجيعهم علي خلق فرص لاستثمار أوقات الفراغ وإعطاء معنى وأهمية لحياتهم، كما أن هدف المهرجان هو شكر وتقدير الخبرات الكثيرة التي يتمتع بها كبار السن وأيضا علي ما قدموه للكنيسة والمجتمع وتأكيد علي أنهم مازال لديهم القدرة علي العطاء.

وصرح الأب يوحنا سعد راعي كنيسة العذراء والأم تريز بعزبة النخل، مرشد الخدمة، أن الخدمة نشاط يقوم به أبناء الكنيسة وتهدف إلى خدمة كبار السن من الجنسين الذين يعيشون في بيوتهم بصفة عامة ومن يعيشون بمفردهم بصفة خاصة، كما أيضا تقدم فرح وعطاء خدمة نفسية روحية اجتماعية متمثلة في العديد من الأنشطة التي تهدف الي إسعاد هذه الفئة العمرية على جميع المستويات مثل (الأنشطة الثقافية والرياضية، المؤتمرات، الرحلات وغيرها).

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