المؤسسات الدينية تشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة.. الإفتاء: تعكس رؤيته الشاملة لحل الأزمات.. والأزهر يثمن ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العادلة

الأزهر: تؤكد مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة وحمايتها من التفكك

الإفتاء: وثيقة شاملة لحل المشكلات والأزمات التي تواجه عالم اليوم الأوقاف: مصر سابع أكبر مساهم في عملية حفظ السلام العالمي





أشادت المؤسسات الدينية بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة، مثمنين ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة؛ للعيش بكرامة وسلام في دولة فلسطين العربية المستقلة بما يحفظ هويته الوطنية ويحقق آماله وتطلعاته، حيث إن العجز عن تحقيق ذلك يلقي الكثير من الظلال على مصداقية المنظومة الدولية.





وفي هذا السياق أشاد الأزهر الشريف بالكلمة الشجاعة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنته من مواقف ورؤى بشأن ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.





وتضامن الأزهر الشريف - بعلمائه وأساتذته وطلابه - تضامنًا كاملًا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، من فوق منبر الأمم المتحدة؛ لإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة؛ للعيش بكرامة وسلام في دولة فلسطين العربية المستقلة بما يحفظ هويته الوطنية ويحقق آماله وتطلعاته، حيث إن العجز عن تحقيق ذلك يلقي الكثير من الظلال على مصداقية المنظومة الدولية.





وأكد الأزهر ما تضمنته الكلمة من ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العادلة، القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، وحمايتها من التفكك، تحت وطأة النزاعات الأهلية والولاءات الطائفية، لما يحمله ذلك من مخاطر وتهديدات جمة علي كل الأصعدة.





وأشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي،، أمام الأمم المتحدة، والتي وجه فيها مجموعة من الرسائل العاجلة للمجتمع الدولي.





وأكد مرصد الإفتاء في بيانه أن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة وحاسمة ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية حول مختلف المشكلات والأزمات التي تواجهه وخاصة ضرورة التكاتف في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الأمن والسلام على مستوى العالم، وكذلك ضرورة إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية.





وأشار إلى أن كلمة الرئيس بمثابة وثيقة شاملة وواضحة لحل المشكلات والأزمات التي تواجه عالم اليوم وقدمت رؤية واضحة فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.





وركّز مرصد الإفتاء، على تأكيد الرئيس أيضا على أن مصر أطلقت العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتي تستهدف القضاء على الإرهاب ودحره نهائيًا مما يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية ووزنها التاريخي ودورها الرائد في مكافحة الإرهاب والتصدي لجرائمه والقضاء عليه في المنطقة وعلى مستوى العالم.





وشدد على أن الأخذ برؤية االرئيس وتحقيق التعاون الدولي الجاد والفعّال سوف يخلص العالم من شرور وويلات الإرهاب الأسود الذي يهدد الجميع دون استثناء، مؤكدا أن رؤية الرئيس لحل الأزمات والمشكلات بالحوار والطرق السلمية ورفضه التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتنفيذ رؤيته لحل المشكلات والأزمات الدولية والإقليمية ومواجهة الارهاب وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء قرارات الشرعية الدولية حتى يحصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفى القلب منها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يضمن إحلال السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط والعالم كله.





وأشاد مرصد الإفتاء بالاهتمام الدولي الواسع واهتمام كافة وكالات ووسائل الإعلام الدولية بكلمة الرئيس، مؤكدا على ضرورة التعاون الدولي الجاد في مواجهة ودحر الإرهاب الأسود ونشر السلام والأمن في مختلف ربوع العالم.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد وثيقة عمل هامة للمؤسسة الدولية، وكانت كلمة شجاعة وواضحة، ولا سيما في الحديث عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، وفِي مواجهة الإرهاب، وفي ترسيخ أسس السلام العالمي، وفي الحديث عن حقوق الإنسان، وعن تمكين المرأة والشباب.



