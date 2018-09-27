التعليم تستعد لفتح مرحلة ثانية لتنسيق القبول في بعض المدارس اليابانية

أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بفتح مرحلة ثانية لتنسيق قبول مجموعة جديدة من الطلاب في بعض المدارس المصرية اليابانية التي مازال يوجد بها أماكن شاغرة.





وقال "خيري"، في تصريح "صدى البلد"، إن هذه المرحلة الثانية ستشهد قبول قائمة جديدة من الطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة هذه المرحلة الثانية على موقع الوزارة.





وأوضح أن هناك 34 مدرسة يابانية تقرر تشغيلها رسميًا خلال العام الدراسي الجديد 2018 /2019، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى بتنسيق القبول بالمدارس اليابانية، قد أسفر عن قبول أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في الـ34 مدرسة.





وأضاف أن عدد المعلمين المقبولين في الـ34 مدرسة يبلغ 679 معلمًا ومعلمة، إضافةً إلى المديرين والوكلاء والإداريين والمعاونين.





وأشار إلى أن أماكن هذه المدارس بيانها كالتالي:





في محافظة القاهرة: المدرسة المصرية اليابانية 1 بالشروق، والمدرسة المصرية اليابانية 2 بالشروق، والمدرسة المصرية اليابانية 2 بالقاهرة الجديدة.





وفي محافظة الجيزة: المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.





وفي محافظة الإسكندرية: المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 1، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 2.





وفي محافظة بورسعيد: المدرسة المصرية اليابانية بحي العرب.





وفي محافظة السويس: المدرسة المصرية اليابانية بفيصل.





وفي محافظة دمياط: المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة.





وفي محافظة الدقهلية: المدرسة المصرية اليابانية بجمصة.





وفي محافظة الشرقية: المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر، والمدرسة المصرية اليابانية 1 بمدينة العاشر، والمدرسة المصرية اليابانية 2 بمدينة العاشر.





وفي محافظة القليوبية: المدرسة المصرية اليابانية بالعبور.





وفي محافظة كفر الشيخ: المدرسة المصرية اليابانية ببيلا.





وفي محافظة الغربية: المدرسة المصرية اليابانية بطنطا، ومدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود.





وفي محافظة المنوفية: المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم، والمدرسة المصرية اليابانية بقويسنا.





وفي محافظة البحيرة: المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى.





وفي محافظة الإسماعيلية: المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية.





وفي محافظة بني سويف: المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة.





وفي محافظة الفيوم: المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم، والمدرسة المصرية اليابانية بسنورس.





وفي محافظة المنيا: المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة.





وفي محافظة أسيوط: المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة.





وفي محافظة قنا: المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا.





وفي محافظة أسوان: المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد.



