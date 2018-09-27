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ثقافة

مشوار حياة أشهر عازفي العود في لقاء ثقافي مجتمعي بأوبرا دمنهور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:44 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تنظم دار الأوبرا المصرية لقاءً ثقافياً مجتمعياً مفتوحاً تحت عنوان "ذاكرة العود" على مسرح أوبرا دمنهور يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر ضمن سلسلة ذاكرة الثقافة، وذلك باستضافة نجم الأوبرا الفنان محيى الدين وتحاوره الكاتبة الكبيرة الدكتورة غادة الوكيل.

وأوضح محمد ظريف، مدير مسرح الأوبرا بدمنهور، أن اللقاء يتناول مشوار حياة أشهر عازفي العود ابتداء من فريد الأطرش مرورًا بالسنباطى وعبدالوهاب والقصبجي حتى نصير شمة، ويركز على آلة العود التي تربعت على عرش الموسيقى العربية، ويفتح اللقاء الفرصة لجميع الحضور لمناقشتهم والإجابة حول جميع الأسئلة التى تدور فى أذهانهم حول هذه الآلة الموسيقية العتيقة.

يذكر أن الدكتورة غادة الوكيل كاتبة بجريدة الأهرام، لها إصدارات وكتب متعددة منها: فلسفة العقل، كما حازت على الجائزة الأولى بمعرض الكتاب على مجلدها "غير قابل للإزعاج".

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