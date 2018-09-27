توافد الشخصيات العامة على بيت الأمة.. الوفد يسعى للمليون عضوية قبل احتفالية المئوية في نوفمبر.. وأبو شقة: نسعى لنكون حزبا قويا فعالا ولاعبا أساسيا على المسرح السياسي

انضمام الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب لحزب الوفد

النائب رائف تمراز ينضم إلى حزب الوفد عزة هيكل رئيسًا للجنة الفنون والثقافة بحزب الوفد انضمام محمود مبروك المستشار في جامعة الدول العربية للوفد انضمام الدكتور شريف الجبلي إلى حزب الوفد مساعد وزير الداخلية السابق ينضم إلى حزب الوفد





شهد حزب الوفد، خلال الفترة الأخيرة، انضمام عدد من الشخصيات العامة إليه، ويأتى ذلك فى ضوء ما أعلن عنه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بشأن عزمه زيادة عضويات الحزب إلى مليون عضوية قبل احتفالية مئوية بيت الأمة المقرر إقامتها فى شهر نوفمبر المقبل.





وبادر عدد من الشخصيات العامة فى الإنضمام إلى بيت الأمة ومنهم اللواء هشام بلال، مساعد وزير الداخلية السابق والمهندس الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ومحمود مبروك المستشار بجامعة الدول العربية والكاتبة والأديبة الصحفية عزة هيكل، أستاذ الأدب المقارن وناشطة في حقوق المرأة وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنائب رائف تمراز والدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب.





وقع اللواء هشام بلال، مساعد وزير الداخلية السابق، استمارة انضمام عضوية حزب الوفد، معربًا عن سعادته بانضمامه لبيت الأمة.





وأضاف أنه ينتمى إلى أسرة وفدية، ويعتبر انضمامه إلى حزب الوفد عودة إلى بيت الأجداد، مضيفًا أن حزب الوفد أصبح يلعب دورًا مهمًا على الساحة السياسية، خاصة بعد تولى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئاسة الحزب.





وأوضح أن الفترة القادمة تحتاج إلى وجود أحزاب قوية على المشهد السياسى، وعندما نتحدث عن أحزاب قوية فإن حزب الوفد سيكون فى المقدمة، وفى صدارة المشهد السياسى، لافتًا إلى أن حزب الوفد صاحب تاريخ ومواقف وطنية مشرفة.





وأكد مساعد وزير الداخلية السابق، أنه سيقوم بتقديم كافة الجهد من أجل الوطن والوفد من خلال تقديم عدد من المشروعات، فى قطاعات الصحة والتعليم والمرور والشباب، مضيفًا أنه من أهم هذه الملفات هو الملف الأمنى، خاصة أنه يشعر به الجميع ولا يراه، ويرتبط بالاقتصاد والاستثمار والسياحة، وشتى مجالات الحياة تعتمد على هذا الملف المهم، لذا سوف نضع تصورًا من خلال خبرتى العمليه فى هذا الشأن.





من جانبه، رحب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد بانضمام اللواء هشام بلال، مساعد وزير الداخلية السابق لعضوية حزب الوفد، مشيرًا إلى أن هذه دلالة على أن حزب الوفد هو بيت الأمة وقبلة الديمقراطية والحريات.





وانضم المهندس الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلي حزب الوفد.





حيث أكد "الجبلي" أن حزب الوفد أعرق الأحزاب المصرية وله تاريخ طويل في الكفاح ضد الاستعمار والعمل الوطني المشرف، مساندًا للدولة الوطنية ، مشيرا إلى أن حزب الوفد يتمتع بالوسطية ويهتم بالمواطنة التي هي أحد ثوابته الراسخة في وجدان الشعب المصري، مضيفًا أنه من خلال خبراته في مجالي الصناعة والطاقة سيقدم ما فيه مصلحة الوفد ومصلحة الوطن العليا.





ووقع محمود مبروك المستشار بجامعة الدول العربية استمارة عضويته في حزب الوفد.





وقال إن الساحة السياسية مهيأة للعمل الحزبي بقيادة الوفد الذي يعتبر أهم الأرقام السياسية في المشهد السياسي لما يتمتع من عراقة واصالة وتاريخ سياسي مشرف يعتبر ركيزة في الحياة السياسية وهو الحزب الأكثر قبولا في الشارع المصري ومن المتوقع أن يفوز بالاغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة؛ لأنه طوال تاريخه كان دائما يقف ويساند الدولة الوطنية كما أن في تاريخه معنى بشأن المواطن المصري مكافحا الى جواره من أجل تحقيق مطالبهم.





وأكد أنه سيتم الاستفادة من رئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة القيمة والقامة لهذا الحزب العريق لما فيه صالح الحزب والوطن.





فيما رحب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بانضمامه الى الوفد وقال أنه قام وطنية وسياسية تفيد الوفد في هذه المرحلة التي نعمل فيها لإعادة بناء الحزب على ان يكون حزبا قويا فعالا ولاعبا اساسيا على المسرح السياسي.





كما قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة ضمه الى لجنة العلاقات الخارجية بالحزب.





كما أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للإعلام، توقيع الكاتبة والأديبة الصحفية عزة هيكل، أستاذ الأدب المقارن وناشطة في حقوق المرأة وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إستمارة العضوية لحزب الوفد.





وقالت "هيكل": "أتمنى أن يعود الوفد لمكانته كحزب كبير يثري الحياة السياسية في مصر الجديدة، ويثري التعددية الحزبية الوطنية التي تبغي مصلحة الوطن والمواطن في ظل القيادة الجديدة للحزب برئاسة القيمة والقامة المثقف العالم في مجال التشريعات الدستورية والحياة السياسية المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب".





ورحّب المستشار بهاء الدين ابو شقة بإنضمام الدكتورة عزة هيكل مؤكدًا أنها إضافة الي حزب الوفد في هذه المرحلة الفارقة في تاريخه حيث يتم إعادة تأسيس الحزب وهيكلته علي أسس علمية وفنية صحيحة وقوية، فضلًا عن ضمها إلى لجنة الفنون والثقافة كرئيس للجنة.





كما وقع النائب رائف السيد محمد الشهير بـ"رائف تمراز" على استمارة عضوية حزب الوفد.





وقال النائب رائف تمراز أن انضمامي إلي حزب الوفد جاء علي خطى أجدادنا وهم السلف الصالح لنا وكانوا من أعضاء الوفد القدامى.





وأكد "تمراز" أن حزب الوفد من الأحزاب القوية التي تثري الحياة السياسية في مصر ويدعم الدولة الوطنية تحت قيادة رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي نتعلم منه الكثير والكثير في الحياة السياسية.





وأشار رائف إلى أن حزب الوفد به قامات سياسية وفكرية وهم من أركان الحياة السياسية في مصر التي يسعى الحزب للنهوض بها في العصر الحديث.





وأكمل أنه بانضمامه إلي حزب الوفد سوف سيكون واحد من هؤلاء العظماء وبرئاسته للجنة الزراعة والري سوف يسعي جاهدًا مع كل فلاح وفلاحة في مصر لكي يستمر الوفد هو الحزب الأعرق وأن تصبح مصر في قمة الحياة الإنتاجية حتي يستفيد كل مواطن من النهضة التي سوف تكون من خلال مجلس النواب ويكون الفلاح الأولى بالرعاية في الحياة السياسية والصحية والتعليمية وشتى المجالات، وأنا كواحد من فلاحين مصر فخور بانضمامي إلى حزب الوفد.





ورحب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بانضمام النائب رائف تمراز إلى الحزب وقال إن حزب الوفد كان ومازال وسيكون حزب الجلاليب الزرقاء.





وأصدر أبو شقة قرارًا بتولى رائف تمراز رئاسة لجنة الزراعة والري وكلفه بالعمل علي توسيع قاعدة الفلاحين بالحزب لنكون قريبا أمام اتحاد للفلاحين تقديرًا لدور الفلاح المصري طوال تاريخه داعمًا للدولة الوطنية.





ووقع الدكتور إبرهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب إلي حزب الوفد، ورئيس مهرجان اتحاد الاذاعة والتليفزيون استمارة الانضمام لحزب الوفد، حيث قال ابو ذكري إن علاقتي بحزب الوفد تمتد لسنوات بعيدة مثل جميع الأسر المصرية التي جذورها مصرية وفدية، والجذور دائمًا في القلوب والوجدان لشعب مصر.





مؤكدًا أن الأهداف والمبادئ الوفدية يبني عليها الشعب المصري من أجل مصر والمصريين وحزب الوفد له تقديره واحترامه قديمًا وفي الوقت الحاضر وسيظل هكذا في المستقبل.. ويكفي أن "الوحدة الوطني" الوفد مؤسسها ومن ثوابته الوفدية، ويكفيه أيضًا أنه يساند ومكمل لجميع سياسات الدولة المصرية مشيرا إلى الدولة الوطنية التي تبني بعد 30 يونيو، لأننا نحتاج التكاتف والتفاعل للعمل العام بعيدا عن العنف والارهاب، مع أن الوفد لا يعرف الإقصاء أو التهميش.





وأشار أبو ذكري إلي أنه من خلال متابعته مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وهو من رجال القانون والسياسة والأدب والفن الافذاذ الذين نكن لهم كل تقدير واحترام، وجدت أن له رؤية سياسية تعمل من أجل حماية الدولة الوطنية والحفاظ علي حرية وشرف وكرامة المواطن، ويدير الحزب بإقتدار من أجل مصلحة مصر والوفد والشعب المصري.



