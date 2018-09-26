برلمانية: 4 مشكلات تم طرحها أمام رئيس الوزراء في زيارته لسوهاج

أكدت النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أن رئيس الوزراء استعرض خلال زيارته لمحافظة سوهاج، والتي تركزت في 4 نقاط رئيسية ومنها، مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب، تردي أوضاع المنظومة الصحية ونقص الإمكانيات بالمستشفيات، عجز المعلمين بالمدارس، إضافة إلى مشكلات الطرق، منها الطريق الشرقي أسيوط - سوهاج، دار السلام - سوهاج.



وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها ناقشت رئيس الوزراء في 6 نقاط، ومنها إشراف المجتمع والنواب على المشروعات ووضع أطر زمنية محددة وتقييمها، وتقييم وضعي يرصد مشروعات مفتوحة والتي تستكمل فيما بعد، مع وضع قادة بيانات دقيقة لبحث المشروعات المتوقفة، وكذلك وضعها آليات الصيانة بشكل عام للحفاظ على ما هو قائم من مؤسسات.



تابعت: "كما تم التنويه على أن التغييرات الواسعة التي تجري في المحافظة قد تحدث خللا إداريا، فلابد من وضع آلية لضمان وجود ذاكرة مؤسسية لعد حدوث خلل إداري عند إجراء أي تغييرات"، مضيفا إنها أكدت على أن البطالة أزمة تواجه شباب الصعيد، فلابد من وجود بديل للتعيينات الحكومية ، بإقامة مشروعات لتشغيل الشباب، وكذا اعتماد اللامركزية في العملية التعليمية.



وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أجرى زيارة تفقدية إلى محافظة سوهاج، حيث عقد لقاء بالقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بحضور وزيرى النقل والتنمية المحلية، ومحافظ سوهاج.

